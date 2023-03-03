Песков рассказал, когда Путин проведет совещание с членами Совбеза Песков: Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза в середине дня

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в середине дня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Встреча будет проходить в закрытом режиме, передает ТАСС.

Сегодня в середине дня Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. <...> Иногда президент предпочитает какие-то слова говорить, хотя бы обозначить тему сам, иногда он этого не делает. Но, конечно же, сам Совбез будет проходить, как всегда, в закрытом режиме, — сказал Песков.

Он добавил, что остальные встречи и совещания в течение дня будут носить внутренний характер.

2 марта украинские диверсионно-разведывательные группы проникли на территорию Брянской области. После этого сообщалось, что Путин проведет экстренное совещание Совбеза в тот же день, однако позже Песков опроверг эту информацию.

Песков пояснил, что о происходящем в Брянской области Путину докладывают, в частности, глава ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу и руководитель Росгвардии Виктор Золотов.

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