Песков рассказал, когда Путин посетит Чечню Песков: со временем Путин посетит Чечню

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент Владимир Путин обязательно посетит Чечню, но не в ближайшее время, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Ранее глава региона Рамзан Кадыров пригласил главу государства в республику от имени старейшин.

Со временем когда-то, конечно, [Путин] приедет. Он же ездит в регионы, — сказал Песков.

Конкретных сроков поездки Путина в Чечню он не назвал. Песков также добавил, что сейчас для поездки «очень напряженная обстановка».

Ранее Путин напомнил, что когда-то обсуждался перенос столицы Чечни, поскольку она была разрушена практически до основания. Однако теперь, по его словам, такие мысли кажутся странными, так как современный Грозный является «совершенно замечательным городом». Глава государства добавил, что и вся Чечня преобразилась по сравнению с периодом трагических лет своей истории. Он отметил, что прошло не так уж много времени, но сегодня республику не узнать, она стала процветающей.

10 ноября Путин посетил Ростов-на-Дону, где осмотрел штаб Южного военного округа, заслушал доклады о ходе специальной военной операции и изучил новые образцы военной техники. Во время визита президента сопровождали министр обороны РФ Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов и другие высокопоставленные военные деятели.