Песков рассказал, когда Путин отреагирует на потолок цен на нефть из России Песков: указ Путина об ответных мерах на потолок цен на нефть из РФ будет опубликован до конца недели

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Указ Владимира Путина об ответных мерах на введение Западом потолка цен на российскую нефть, как ожидается, будет опубликован до конца недели, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Да. Мы сообщим, как только он появится, — заявил Песков.

Ранее «Ведомости» сообщили, что власти РФ согласовали механизм противодействия потолку цен на российскую нефть. По данным газеты, в проекте указа содержатся основания, запрещающие продавать нефть тем или иным клиентам.

3 декабря страны «Большой семерки» и Евросоюза, а также Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. Новые ограничения затрагивают как поставки сырой нефти, так и нефтепродуктов. Предельная стоимость будет регулироваться в соответствии с рынком. Первые нововведения начали действовать с 5 декабря 2022 года.

11 декабря Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что представители 12 стран ЕС потребовали снизить потолок цен на российский газ. По данным агентства, страны намерены смягчить влияние энергетического кризиса на жителей Европы и бизнес. В списке государств оказались Бельгия, Греция, Италия и Польша, которые направили соответствующее предложение.