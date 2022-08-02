Песков рассказал, когда будет одобрена стратегия развития металлургии Песков: стратегия развития металлургии до 2030 года будет одобрена после доработки

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Стратегия развития отечественной металлургии до 2030 года будет одобрена после доработки ряда нюансов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это произойдет достаточно быстро.

Там будут доработаны некоторые нюансы, и затем она быстро будет одобрена, — сказал представитель Кремля.

Ранее в ходе совещания по вопросам развития отрасли президент России Владимир Путин заявил, что стратегия развития отечественной металлургии должна предусматривать преодоление текущих трудностей, включая поддержку российских металлургов, а также ориентиры на будущее. Глава государства призвал создавать основу для перспективных планов компаний и предприятий.

Президент также отметил, что стратегию развития российской металлургии было поручено утвердить еще в апреле. Особый акцент в ней должен быть сделан на активном росте потребления продукции отрасли внутри страны, на обеспечении доступных цен на нее как для бизнеса, так и для граждан, для крупных региональных и федеральных проектов с мощным эффектом для целевых отраслей экономики.

Путин также отметил, что ограничения в отношении работы российских металлургов на внешних рынках, а также запрет на покупку некоторых зарубежных компонентов ведут к росту стоимости строительных материалов на глобальном рынке и к мировой инфляции.