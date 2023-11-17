Песков рассказал, какой станет Россия через 10 лет Песков: Россия через 10 лет будет сильнее

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия через десять лет будет сильнее и богаче, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков студенческому информационному каналу «МГИМО 360». Он убежден, что следующий президент страны должен быть таким же, как действующий глава государства Владимир Путин.

Россия через десять лет будет мудрее, сильнее и богаче, — сказал Песков.

Также в этом интервью Песков назвал возможного победителя предстоящих президентских выборов. По его словам, их выиграет Путин, если решит баллотироваться. Представитель Кремля уточнил, что сам президент еще не принял решения об участии в выборах.

Накануне Путин заявил о возросшем доверии россиян к избирательной системе. По его словам, связано это с использованием современных стандартов. Российская избирательная система постоянно совершенствуется, формируется законодательная нормативная база, добавил президент. Сейчас, по его словам, можно говорить о том, что отличительной чертой становится максимальная открытость и прозрачность механизмов.

Также глава государства заявил, что любые попытки вмешаться в избирательные процессы, проходящие на территории России, будут пресекаться. Он добавил, что государство сделает все возможное, чтобы не допустить интервенции.