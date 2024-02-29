Песков рассказал, какие темы Путин затронет в послании Песков: основной акцент в послании президента будет сделан на суверенизации

Президент России Владимир Путин отразит в своем послании Федеральному собранию идеи общественности, которые были озвучены во время его региональных поездок, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Первому каналу. Также, по его словам, будет и международная часть, однако основной акцент будет сделан на продолжении суверенизации.

В послании Путина будут отражены идеи общественности, которые президенту озвучивали во время региональных поездок, — сказал пресс-секретарь российского президента.

Также Песков сообщил, что президент России огласит и свою предвыборную программу. По его словам, выступление главы государства продлится более часа. Представитель Кремля добавил, что в послании Путин озвучит тезисы, рассчитанные на более длительный период, чем 2030 год.

Представитель Кремля напомнил, что президент никогда не выступал с пустыми обещаниями. По его словам, все планы главы государства всегда тщательно просчитаны.