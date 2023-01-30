Песков рассказал, какие книги следовало бы почитать Шольцу Песков предложил Шольцу почитать исторические книги

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, какие книги он бы порекомендовал к прочтению канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, ответил, что не вправе давать такие рекомендации, но «хорошо бы, конечно, исторические». При этом он подчеркнул, что российский президент Владимир Путин читает постоянно.

Путин читает постоянно, но я не считаю себя вправе давать рекомендации канцлеру ФРГ, какие книги ему читать. Хорошо бы, конечно, исторические, — ответил представитель Кремля.

24 января Шольц принял решение передать Киеву танки Leopard 2A6. Речь идет о целой роте танков модели 2A6, состоящих на вооружении бундесвера. Правительство ФРГ также сообщило о планах разрешить реэкспорт этих танков, которые принадлежат другим государствам, в том числе Польше. Возможность поставок танков на Украину также рассматривает Франция и Скандинавские страны.

При этом немецкий политик заверил, что страны НАТО не будут втянуты в конфликт на Украине и подчеркнул, что недопущение эскалации вооруженного столкновения между Россией и военно-политическим блоком входит в его прямые должностные обязанности. По словам бундесканцлера, такой позиции придерживаются все члены правительства ФРГ.