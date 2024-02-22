Песков рассказал, как западные правительства используют свои СМИ Песков: западные правительства используют СМИ для информационных вбросов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Правительства западных стран используют свои СМИ как канал для внедрения информационных вбросов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью порталу International Reporters. По его словам, медиа за рубежом подвергаются очень жесткому нажиму со стороны своих правительств и «гонятся за жареной информацией, не проверяя факты».

В некоторых государствах, как нам известно, в том числе в западных странах, СМИ иногда подвергаются очень жесткому нажиму со стороны своих владельцев и со стороны правительств этих стран, <...> гонятся за жареной информацией, не проверяют факты, становятся жертвой действий своих правительств, которые используют СМИ как канал для донесения ложной информации, — сказал представитель Кремля.

Также Песков сообщил, что Россия начала активную работу по борьбе с пропагандой. Это, по его словам, произошло только недавно, поэтому она иногда выигрывает у США, а иногда и проигрывает им. Он подчеркнул, что информационные войны между государствами велись всегда, в том числе и сейчас. При этом в них очень трудно победить стратегически, отметил Песков.

Также Песков коснулся темы СВО. По его словам, российские военнослужащие делают все для безопасности Донбасса и Новороссии. В дальнейшем, уверен он, угрозы для жителей этих регионов будут полностью исключены.