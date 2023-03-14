Песков рассказал, как Запад уберег банковскую систему РФ от кризиса в США Песков: банковская система России благодаря санкциям застрахована от кризиса в США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банковская система России застрахована от негативного воздействия кризиса в США благодаря западным санкциям, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москва имеет связь с некоторыми сегментами международной финансовой системы, но в большей степени находится под рестрикциями.

Наша банковская система, она, конечно же, имеет, скажем так, определенные связи с некоторыми сегментами международной финансовой системы, но находится в большей своей части под незаконными рестрикциями, опять же введенными коллективным Западом. Поэтому нет худа без добра. Здесь мы в определенной степени застрахованы от негативного воздействия того кризиса, который сейчас разворачивается за океаном, — сказал Песков.

9 марта руководство одного из крупнейших банков Silicon Valley (SVB) сообщило о неудачной сделке с ценными бумагами, потери от которой попыталось восполнить за счет выпуска акций на сумму $2,25 млрд. Держатели ценных бумаг сразу после этого стали массово снимать средства, хранящиеся на счетах кредитора, из-за чего отток капитала превысил все мыслимые нормы. В итоге SVB объявил о банкротстве.

Впоследствии в США объявили о закрытии расположенного в Нью-Йорке Signature Bank. По состоянию на 31 декабря 2022 года Signature Bank имел общие активы на сумму около $110 млрд, а также депозиты на сумму $88 млрд.

Ранее экономист Александр Разуваев рассказал, что разгорающийся в США банковый кризис может ударить по ценам на нефть и по российским резервам. При этом эксперт отметил, что в случае повторения кризиса 2008 года в США Вашингтону будет «не до Украины».