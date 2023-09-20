Песков рассказал, как власти отреагируют на рост заболеваемости COVID-19 Песков: Путин может поднять тему заболеваемости COVID-19 на одном из совещаний

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России фиксируется сезонный рост заболеваемости COVID-19 и ОРВИ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. По его словам, глава государства может поднять соответствующий вопрос на одном из ближайших совещаний, передает РИА Новости.

Сейчас уже понятно, что каждый сезон у нас будет такой рост, с этим нужно нормально жить, это не должно никоим образом влиять на работу, на учебу. Нельзя исключать, что, используя какие-то ближайшие совещания, президент может поднять этот вопрос, чтобы выслушать доклады тех, кто отвечает за эту область, — заявил Песков.

Регионы тем временем продолжают реализовывать свои полномочия, добавил он. Власти субъектов принимают необходимые меры на фоне сезонной эпидемиологической ситуации.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что масштабные карантинные ограничения из-за распространения COVID-19 в России могут вернуть лишь пот наличии серьезных оснований. В зависимости от ситуации допускаются различные меры локального характера, например, в конкретных учреждениях. По словам ведомства, в этом случае они будут вводиться на ограниченный период времени.