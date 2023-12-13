Песков рассказал, как США начали раскрывать обман Украины Песков: США осознали обман Киева, обещавшего победу на поле боя

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

США начинают осознавать, что власти Украины их обманули, пообещав одержать верх в конфликте с Россией, заявил в интервью «Известиям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Вашингтон начал задаваться вопросом, куда Киев тратит направляемые ему деньги, так как ранее власти страны обещали, что крупная финансовая помощь приведет к победе над Москвой.

Киевский режим им обещал, что дайте нам сто миллиардов долларов и у нас будет победа на поле боя. Сейчас американцы понимают, что их обманули. Никакой победы на поле боя нет. Более того, украинские вооруженные силы стремительно теряют свои позиции. И это неизбежный процесс, — указал Песков.

Ранее президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на $200 млн. Глава государства уточнил, что «Конгрессу США следует согласовать выделение дополнительного финансирования» на поддержку Киева.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большая часть американской помощи Украине остается внутри Соединенных Штатов. Такую же информацию до этого озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, около 90% военной помощи, предоставленной Украине, были потрачены на территории США и вложены в развитие экономики.