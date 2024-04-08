Песков рассказал, как США мешают мирному договору Японии и России Песков: военный союз США и Японии мешает мирному договору между Москвой и Токио

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Дмитрий Песков

США и Япония находятся в военном альянсе, а размещение американского военного контингента на островах всегда мешало заключению мирного договора между Москвой и Токио, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, военный потенциал США находится в непосредственной близости от российских границ.

Де-факто оборонный союз уже присутствует. Мы знаем о военном потенциале США, который размещен в Японии, кстати, вблизи наших границ. <...> [Военное присутствие США] всегда было камнем преткновения в попытках выхода на урегулирование <...> основной проблемы — проблемы мирного договора, — заявил Песков.

Ранее представитель Кремля отмечал, что Япония полноформатно присоединилась к незаконным санкциям в отношении России, тем самым заняв недружественную позицию. Как отметил Песков, Москва в этот раз отреагировала на санкции «так же, как и на предыдущие».

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии сообщало, что в рамках антироссийских санкций с 17 апреля вводит дополнительный запрет на экспорт в Россию 164 категорий товаров. Запретительные меры коснутся, в частности, поставок масла для автомобильных двигателей, труб для газо- и нефтепроводов, нитроцеллюлозы, плавучих кранов и доков, яхт, байдарок, прогулочных и спортивных судов.