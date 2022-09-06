Песков рассказал, как Сафронову получить помилование Песков: Сафронов должен признать вину в случае прошения к президенту о помиловании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Журналист Иван Сафронов должен признать вину в случае подачи прошения к президенту России Владимиру Путину о помиловании, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Также пресс-секретарь главы государства назвал вынесенный журналисту приговор «суровым».

Ивану Сафронову потребуется признать вину в случае прошения к президенту о помиловании, — заявил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что Кремль не имеет никакого права комментировать решение суда. По его словам, президент РФ может знать об обвинительном приговоре из средств массовой информации.

5 сентября Мосгорсуд огласил приговор советнику главы Роскосмоса, бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову по делу о госизмене. На закрытом заседании журналист был осужден на 22 года лишения свободы. Также ему назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.

Сафронов более двух лет после задержания сотрудниками ФСБ в июле 2020 года находится в московском СИЗО «Лефортово» по делу о госизмене. Из обвинительного заключения следует, что он передал гражданину Чехии Мартину Ларишу и политологу Демури Воронину семь файлов с секретной информацией. Сам Воронин, являясь свидетелем обвинения, выступил в защиту журналиста.

Ранее Сафронов назвал выдвинутые против него обвинения в шпионаже абсурдом, заявив, что все данные об обороноспособности России, которые он якобы передал западным спецслужбам, имеются в открытом доступе и для доказательства этого ему достаточно трех часов и ноутбука.