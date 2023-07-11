Песков рассказал, как Россия ответит на вступление Швеции в НАТО Песков: Россия ответит на вступление Швеции в НАТО так же, как на членство Финляндии

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Дмитрий Песков

В случае вступления Швеции в НАТО реакция России будет аналогична ответу на присоединение Финляндии к Альянсу, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, подобный шаг со стороны Стокгольма будет иметь негативные последствия.

Негативные последствия однозначно. Меры, собственно, аналогичные тем, которые проектируются, которые планируются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии, — сказал Песков.

Представитель Кремля также назвал ошибкой непонимание рисков, которые влекут за собой решений по приближению военной инфраструктуры НАТО к российским границам. Песков подчеркнул, что российская военная инфраструктура никогда не двигалась в сторону западной Европы.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция согласилась принять Швецию в состав военного блока. По его словам, соглашения удалось достичь в ходе переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Ветеран ВМС Бразилии Робинсон Фариназо Казал рассказал, что в случае вступления Швеции в НАТО Альянс превратился в «символ» и «предмет гордости Вашингтона», поэтому значимых последствий ждать не стоит. Принятие Швеции в НАТО при этом будет преподнесено как поражение России, подчеркнул он.