Песков рассказал, как Путин оценил «Валдайский клуб» Песков заявил, что Путин положительно оценил заседание валдайского клуба

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Владимир Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин положительно оценил заседание дискуссионного клуба «Валдай», в котором российский лидер принял участие 27 октября. По словам спикера Кремля, Путин воспринимает такие подобные мероприятия, как «хорошую возможность поговорить с теми, кто интересуется Россией» и теми «кто пытается разобраться, в том, что происходит».

Да, он давал положительную оценку состоявшейся встрече. Президент достаточно высоко ценит работу «Валдайского клуба» и воспринимает подобные сессии, как хорошую возможность поговорить с теми, кто интересуется Россией, кто являются специалистами по России, — заявил пресс-секретарь президента.

В ходе выступления на ежегодном заседании клуба «Валдай» 27 октября Путин заявил, что страна не считала и не считает себя врагом Запада, но тот, в свою очередь, желает превратить Москву в инструмент достижения собственных целей. Россия, по словам главы государства, на такую роль не согласна.

Речь президента России длилась более четырех часов. В своем выступлении он коснулся целого ряда вопросов, но основной темой стало участие Запада в конфликте на Украине, крах однополярного мира, а также экономическое развитие России в условиях санкций.