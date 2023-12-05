Песков рассказал, как прошел визит Путина на выставку «Россия» Песков: Путину очень понравилась выставка «Россия»

Фото: Станислав Красильников/ТАСС/Kremlin.ru

Президенту России Владимиру Путину очень понравилась выставка-форум «Россия» на ВДНХ, которую он посетил накануне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС. Представитель Кремля отметил, что мероприятие вызывает живой интерес, а экспозиция будет меняться.

Путину, безусловно, там понравилось, он живо интересовался теми павильонами, которые осмотрел. Конечно, физически невозможно за один приезд посмотреть все. Но то, что он успел посмотреть, это очень интересно, богатая экспозиция, — сказал Песков.

На полях выставки-форума «Россия» Путин также пообщался с юным волонтером, который помогает участникам спецоперации. Мальчик рассказал, что является инициатором проекта по изготовлению теплых вещей для бойцов и планирует открыть производство подушек и одеял. В конце беседы глава государства «дал пять» школьнику. Кроме того, Путин оставил памятную надпись на стене «исполнения желаний». После осмотра выставки он выступил на вручении премии «Волонтер года».

О том, что президент 4 декабря посетит выставку, Песков сообщал ранее. Пресс-секретарь президента также отметил, что организаторы мероприятия проделали титаническую работу по техническому исполнению и полету мысли. Поэтому, добавил он, и президент, и все высокопоставленные лица непременно посмотрят на результат этого труда.