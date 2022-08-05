Песков рассказал, как пройдет диалог по обмену заключенными с США Песков: контакты с США по обмену заключенными могут идти по каналу, обсуждавшемуся в Женеве

Фото: АГН «Москва»

Бриттни Грайнер

Канал, по которому Россия и США могут обсуждать обмен заключенными, был согласован президентами двух стран Владимиром Путиным и Джо Байденом во время переговоров в Женеве в прошлом году, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Ранее на достигнутую договоренность двух лидеров по этому вопросу указал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

То, что было согласовано в Женеве, — сказал Песков, отвечая на вопрос о канале для диалога между странами.

Переговоры Путина и Байдена в Женеве состоялись 16 июня 2021 года. По их итогам российский лидер заявил, что в ходе встречи обсуждал с американским коллегой обмен заключенными. Таким образом Путин ответил на вопрос о возвращении некоторых россиян, которые отбывают наказание в тюрьмах США.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обратилась к российскому руководству с призывом принять предложение по обмену баскетболистки Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на российского бизнесмена Виктора Бута. Представитель американской администрации добавила, что власти США готовы на все, чтобы вернуть своих граждан. Госсекретарь США Энтони Блинкен также изъявил желание обсудить тему заключенных с российским коллегой Сергеем Лавровым.