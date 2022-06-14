Песков рассказал, как продвигается решение вопроса с вывозом зерна Песков заявил об отсутствии сигналов от Украины по решению вопроса с зерном

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От украинской стороны нет сигналов по решению вопроса с вывозом зерна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, не понятно, хочет ли Киев вообще вывозить зерно, пишет РИА Новости.

Нужно отметить, что нет никаких сигналов от украинской стороны — что, как и хочет ли вообще она что-то вывозить, — сказал Песков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киеву необходимо сменить риторику, чтобы решить проблему с зерном. Он отметил, что властям Украины необходимо сосредоточиться на дипломатии.

9 июня постоянный представитель России при ООН Геннадий Гатилов указал, что Москва изложила конкретные предложения по решению вопроса вывоза зерна с территории Украины членам организации. Он отметил, что РФ не препятствует экспорту зерновых с Украины и считает, что дальнейшие вопросы касательно вывоза украинского зерна относятся к Киеву.