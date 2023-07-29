Песков ответил на вопрос о простуженных африканцах в Петербурге Песков: лидеры стран Африки восхищались Петербургом и не жаловались на погоду

Фото: Бобылев Сергей/фотохост-агентство ТАСС

Дмитрий Песков

Лидеры африканских стран не жаловались на дождливую погоду в Санкт-Петербурге во время проведения саммита Россия — Африка, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, которые приводит LIFE.ru, среди высокопоставленных гостей из жарких стран никто не простудился.

Никто не жаловался. Наоборот, все восхищались Санкт-Петербургом, восхищались уровнем организации саммита, выражали за это признательность и поздравляли президента, — сказал Песков.

Второй саммит Россия — Африка проходил в Санкт-Петербурге 27—28 июля, в нем приняли участие представители 49 из 54 стран континента. По итогам двухдневного форума президент РФ Владимир Путин и главы африканских стран приняли декларацию, подчеркнув намерения развивать сотрудничество по всем направлениям, утвердили план форума двустороннего партнерства на ближайшие три года.

В итоговой декларации Путин и лидеры стран Африки также выступили против русо- и афрофобии, агрессивного национализма, неонацизма, любых проявлений расизма и расовой дискриминации. Политолог Алексей Мартынов при этом указал на важную роль России в борьбе с неоколониализмом Запада.