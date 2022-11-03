Песков рассказал, как идет диалог с производителями экипировки для ВС РФ Песков: диалог с производителями экипировки для ВС РФ идет через Минпромторг

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Диалог с производителями экипировки для солдат Вооруженных сил России идет по линии Минпромторга и координационного совета правительства, заявил в беседе с РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос, собирается ли лично президент России Владимир Путин побеседовать с производителями снаряжения. Песков добавил, что в настоящий момент это не требуется.

Этим (общением с производителями. — NEWS.ru) занимается координационный совет и Министерство промышленности торговли, — подчеркнул он.

Накануне Путин призвал «постоянно, непрерывно» совершенствовать вооружение. В ходе совещания с членами координационного совета по обеспечению ВС РФ он отметил, что достичь этих целей можно благодаря обеспечению конкуренции между производителями и разработчиками военно-промышленного комплекса (ВПК). Российский лидер пояснил, что по каждому элементу экипировки ВС РФ должно учитываться мнение тех, кто ее использует.

До этого президент России призвал обеспечить участников СВО всем необходимым снаряжением, спецсредствами и оборудованием. В ходе совещания с членами координационного совета при правительстве РФ он добавил, что военная амуниция должна быть удобной, эффективной и современной. Глава государства указал, что по каждому направлению российским властям нужно определить четкий план работы исходя из «реальной ситуации».