Песков: Запад будет руками и ногами хвататься за ускользающее лидерство

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Дмитрий Песков

Попытки Запада удержать любыми способами ускользающее лидерство могут привести к нарастанию турбулентностей в мире в ближайшие десятилетия, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360». По его словам, это увеличивает риск возникновения различных конфликтов.

Если период этой всемирной трансформации, через которую мы проходим, затянется, турбулентностей может стать больше. Потому что коллективный Запад будет руками и ногами хвататься за свое уплывающее лидерство. А мы знаем, что они-то как раз достаточно циничны, они не будут гнушаться ничем для того, чтобы не отпустить вот это ускользающее лидерство. А это чревато различными конфликтами, — сказал Песков.

Он также добавил, что существует дефицит возможностей прогнозировать что-либо в политике и других сферах жизни. Сказать, каким мир будет через 10 лет, не сможет сегодня никто, как и десятилетие назад невозможно было представить нынешнюю ситуацию в мире, отметил Песков.

Ранее директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что формирование стратегического треугольника России, Индии и Китая с добавлением других важных стран из глобального большинства положит конец гегемонии Запада. Он пояснил, что необходимо укрепление сотрудничества в рамках этих государств, чтобы доминирование Запада завершилось, но этому мешают США и их союзники, пытаясь оказывать давление на Индию. Кроме того, формирование такого союза сдерживают напряженные индийско-китайские отношения.