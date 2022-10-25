Песков рассказал, готов ли Кремль к разговору с папой римским по Украине Песков заявил, что Кремль готов к разговору с папой римским по Украине, однако Киев против

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Папа римский Франциск

Кремль готов к разговору с папой римским Франциском, США, Францией, а также с другими странами для поиска решений касательно ситуации на Украине, однако Киев кодифицировал непродолжение переговоров с Москвой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон попросил главу Римско-католической церкви позвонить лидеру российского государства Владимиру Путину и патриарху Кириллу, а также американскому президенту Джо Байдену, чтобы приблизить урегулирование украинского кризиса.

Мы готовы обсуждать и с американцами, и с французами, и с понтификом. Россия открыта для всех контактов. Но мы должны исходить из того, что Украина кодифицировала непродолжение переговоров, — заявил он.

Песков добавил, что в просьбе Макрона ничего не сказано о том, что кто-то должен позвонить Зеленскому и разобраться с законодательной базой, которая противоречит любым переговорам с Москвой.

Ранее понтифик призвал президентов России и Украины положить конец конфликту и перейти к диалогу о мире. Об этом глава католической церкви заявил 2 октября в речи-размышлении о ситуации на Украине вместо традиционной проповеди «Ангелу небесному». В своем обращении папа римский также призвал все мировое сообщество поспособствовать прекращению конфликта.