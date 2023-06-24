Песков рассказал, где находится Путин Песков заявил, что Путин работает в Кремле

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на текущий момент Владимир Путин находится в Кремле и работает. Так он прокомментировал информацию Telegram-каналов о том, что верховный главнокомандующий покинул Москву и уехал в одну из своих резиденций в другом регионе.

Президент работает в Кремле, — сообщил он.

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина, которому вменяют попытку организации вооруженного мятежа. В ФСБ России заявили, что со стороны бизнесмена прозвучали заявления, которые фактически являются призывами к началу гражданского конфликта в России.

24 июня Путин заявил в ходе обращения к гражданам, что власти жестко ответят на действия тех, кто пытается устроить мятеж. Он подчеркнул, что любая внутренняя смута представляет смертельную угрозу для российской государственности и нации.

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, происходящие в России события являются настоящим военным мятежом и ножом в спину. Он призвал все силовые структуры и гражданское население сплотиться вокруг президента.