Песков рассказал, есть ли предпосылки для переговоров между РФ и Украиной Песков: нет никаких предпосылок для переговоров между Россией и Украиной

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Дмитрий Песков

На сегодняшний день какие-либо предпосылки к переговорам между Россией и Украиной отсутствуют, заявил в интервью «Известиям» представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, каждая новая партия оружия, поставленная Киеву, лишь увеличивает напряжение.

Сейчас нет никаких оснований для начала переговорного процесса. Киевский режим по-прежнему полностью закрыл все двери для переговорного процесса. Мы продолжаем добиваться выполнения целей посредством специальной военной операции, — подчеркнул Песков.

Ранее на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге российский лидер Владимир Путин отметил, что на Украине найдутся те, с кем можно будет подписать мирный договор. Он добавил, что здесь важно лишь желание.

Глава государства также напомнил, что Запад намеренно помешал мирному договору между Россией и Украиной весной 2022 года. Если бы этого не случилось, конфликт был бы завершен уже в конце того года, тем более стамбульский договор был парафирован украинской стороной, а значит, он ее устраивал, констатировал Путин. Политик указал на роль, которую сыграл в тех событиях бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, — он определенно действовал при одобрении и поддержке администрации США.

До этого Путин объявил, что Москва готова вернуться к переговорам с украинской стороной, диалог может быть продолжен на основе уже достигнутых договоренностей. Между тем при возобновлении переговоров с Украиной РФ должна понимать, с кем можно и нужно иметь дело при подписании документов, резюмировал глава государства.