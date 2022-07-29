Песков рассказал, что входит в возможный ответ Швеции, Финляндии и НАТО Песков: вступление Швеции и Финляндии в НАТО является формальным шагом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Вопрос симметричных мер против Финляндии, Швеции и НАТО будет решаться «де-факто», сказал РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песов. По его словам, вступление в блок — «формальный шаг», важно то, что последует после него.

Надо просто будет уже де-факто смотреть, какие угрозы это влечёт. Само по себе вступление в организацию — это формальный шаг. Что последует дальше? Что будет с военной инфраструктурой, что будет с военными инструкторшами, что будет с иностранными базами натовскими, и так далее. Вот в чем вопрос! — сказал Песков.

Он добавил, что «очередной этап продвижения НАТО к граница» России проанализируют с точки зрения работы, проводимой Минобороны по поручению верховного главнокомандующего. В частности, речь идет об усилении наших западных флангов.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообещал симметричный ответ РФ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. По его словам, реакция будет зависеть от того, как бывшие нейтральные страны себя поведут: выберут нейтральный путь или же «распахнут калитку» для военных баз.

В начале июля заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что блок пока не планирует размещать военные базы в Финляндии и Швеции. По его словам, представители Альянса не предполагали дополнительного военного присутствия в новоприбывших государствах.