Песков раскрыл, что отбивает у Киева желание вести переговоры с Москвой Песков: США подливают масла в огонь поставками оружия Киеву, отводя его от переговоров

Дмитрий Песков / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон «только подливает масла в огонь» и поставками оружия на Украину отбивает у Киева желание возвращаться к мирным переговорам с Москвой, сообщает РИА Новости. Представитель Кремля все же не исключил возможность встречи Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он отметил, что решение будет за главами государств при наличии соответствующего документа.

США поставками оружия целенаправленно и старательно подливают масла в огонь происходящего на Украине​​, — сказал он.

Ранее востоковед Евгений Сатановский выразил мнение, что Запад не позволит Зеленскому урегулировать ситуацию в стране мирным путем. Он напомнил о словах министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая призвала решить конфликт силой.

По мнению полковника в отставке Виктора Литовкина, Украина является единственной страной, которая проигрывает от поставок западного вооружения, так как Киеву в любом случае придется расплачиваться за помощь западных партнеров. Он подчеркнул, что Украина уже платит зерном, приближая свой народ к голоду.