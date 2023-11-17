Песков заявил, что не лишился друзей из-за политических разногласий

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360», что ему ни с кем не приходилось разрывать отношения из-за политических разногласий. При этом он подтвердил, что среди его близких есть люди с противоположной точкой зрения. По словам представителя Кремля, в таком случае нужно быть «железобетонно уверенным в себе».

Как такового разрыва у меня ни с кем не произошло. Более того, я с некоторыми из них до сих пор ругаюсь по телефону и пытаюсь объяснять нашу правду... Да, есть те, кто придерживается других точек зрения, и я продолжу пытаться их переубедить, — поделился представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, что важнее — дружба с человеком или приверженность собственным взглядам, Песков подчеркнул, что он «не сомневающийся юнец», а достаточно состоявшийся человек со своим собственным мировоззрением и идеологией. Он пояснил, что его работа не допускает возможности каких-то колебаний.

Ранее Песков высказал мнение, что россияне вряд ли примут обратно тех, кто стал ругать свою родину после отъезда и оказывал поддержку ВСУ. По словам пресс-секретаря президента РФ, уехавшие из России ругают и клевещут на нее. Песков подчеркнул, что страна открыта для всех, кроме врагов.