Песков рассказал, что может помешать урегулированию конфликта на Украине Песков: военное производство на Украине не способствует урегулированию конфликта

Размещение объектов военного производства на Украине не будет способствовать урегулированию конфликта с Россией, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые цитирует РИА Новости, из-за появления новых объектов ВПК ситуация продолжит оставаться напряженной.

Размещение на территории Украины объектов по производству вооружений, конечно, не будет способствовать разрядке напряженности и урегулированию конфликта вокруг Украины, — сказал Песков.

10 июля министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что в стране началось строительство завода по производству Bayraktar. Работы планируют завершить в 2025 году. 8 июля Турция и Украина подписали меморандум о развитии совместного производства дронов.

Кроме этого стало известно, что крупнейший в ФРГ производитель вооружения концерн Rheinmetall откроет на Украине завод по производству танков и другой боевой техники. Rheinmetall будет производить вооружения совместно с украинской государственной компанией «Укроборонпром». Кроме того, компания будет обучать украинских военных техническому обслуживанию танков и других бронемашин, произведенных на этом заводе.