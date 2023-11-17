Песков рассказал, что еще пользуется «небезопасным» iPhone Песков: iPhone небезопасен, но я им еще пользуюсь

Фото: Keystone Press Agency/ Global Look Press

Смартфоны iPhone небезопасны с точки зрения сохранности персональных данных, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360». Он отметил, что многие в администрации президента отказались от американских гаджетов, однако сам он продолжает пользоваться iPhone. Представитель Кремля отметил, что смартфоны — «прекрасное изобретение» и нет ничего плохого в том, чтобы ориентироваться на лучшее. Песков подчеркнул, что в России пока не удалось создать технику такого уровня.

Кто-то в администрации пользуется iPhone, кто-то уже отказался. Я еще пользуюсь iPhone, — заявил Песков.

В январе 2023 года ФАС оштрафовала Apple на 1,2 млрд рублей за злоупотребление монопольным положением в России. В качестве причины было указано навязывание россиянам платежной системы App Store для совершения покупок. По информации антимонопольной службы, правила платформы запрещали разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами магазина и с использованием альтернативных способов оплаты.

В марте несколько сервисных центров и служба поддержки Apple сообщили, что компания приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России из-за ограничения поставок запчастей в страну.