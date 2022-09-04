Песков рассказал, что Путин получает обзоры с публикациями из Telegram Песков: Путин не читает Telegram-каналы, но получает обзоры

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Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин не читает Telegram-каналы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью ТАСС. Однако, по словам Пескова, публикации из них попадают в обзоры для президента.

Нет, Путин не читает Telegram-каналы, но обзоры получает, — сказал Песков.

Представитель Кремля ранее сообщил, что президент России не планирует заводить аккаунты в соцсетях по примеру экс-премьера Италии Сильвио Берлускони.

2 сентября Берлускони опубликовал в TikTok видео, в котором рассказал анекдот о том, как он летит в падающем самолете вместе с Байденом, российским лидером, папой римским и его помощником. Бывший премьер Италии назвал себя «самым умным политиком в мире», главу Белого дома — «самым могущественным человеком Запада», а Путина — «самым влиятельным человеком Востока».