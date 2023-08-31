Песков рассказал, чем займется Путин в последний день лета Песков: сегодня Путин проведет совещание по вопросам развития Красноярского края

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

31 августа президент России Владимир путин проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Красноярского края, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он уточнил, что в беседе примут участие и. о. губернатора региона Михаил Котюков, глава Минтранса Виталий Савельев, а также вице-премьеры РФ Марат Хуснуллин, Александр Новак и Виктория Абрамченко, передает «Российская газета».

Запланировано большое совещание по вопросам социально-экономического развития Красноярского края. С докладом выступят: врио губернатора Котюков, глава минтранса Савельев, вице-премьеры Хуснулин, Новак, Абрамченко. Край большой, один из крупнейших научных центров нашей страны. Огромная сырьевая ресурсная база, — отметил Песков.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 31 августа приедет в Россию, где проведет переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. По ее словам, министры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, а также поговорят о ситуации на Украине, в Сирии, Ливии и странах Южного Кавказа.

Как сообщил ранее представитель Кремля Дмитрий Песков, информация о дате встречи Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана будет названа в ближайшие дни. По его словам, встреча пройдет в России в скором времени.