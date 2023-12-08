Песков рассказал, чего еще не было на «прямых линиях» Путина Песков: россияне консолидировались вокруг Путина и не хотят молчать об этом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россияне консолидировались вокруг Владимира Путина и не хотят молчать о желании его поддержать, заявил в эфире телеканала «Россия-1» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это то, чего ранее не было на «прямых линиях» российского лидера.

Люди консолидировались вокруг своего президента, и они не хотят молчать о своих чувствах, о своем желании поддержать президента. Они говорят об этом, пишут об этом, — сказал Песков.

Прямая линия и большая пресс-конференция российского президента в 2023 году пройдут в совмещенном формате. Мероприятие намечено на 14 декабря, оно будет называться «Итоги года с Владимиром Путиным».

Ранее Песков рассказал, что на прямую линию с Путиным жители России прислали уже порядка 800 тысяч обращений. По его словам, с некоторыми из них глава государства уже ознакомился. В ряде посланий граждане просили его выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах. До этого Песков подчеркивал, что Путин сообщит о своем решении по участию в президентских выборах тогда, когда посчитает нужным.

Между тем, 8 декабря после вручения участникам специальной военной операции орденов «Золотая звезда» в Георгиевском зале Кремля Владимир Путин сообщил, что принял решение баллотироваться в президенты в 2024 году. По данным СМИ, он признался в своих намерениях в разговоре с командиром батальона «Спарта» Артемом Жогой. Сам Жога отметил, что если ему предложат стать доверенным лицом Путина на выборах, то он согласится.