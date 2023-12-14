Песков рассказал, был ли заготовкой ответ Путина на вопрос «двойника» Песков: ответ Путина на вопрос виртуального двойника был экспромтом

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Дмитрий Песков

Президент РФ Владимир Путин заранее не готовился к вопросу от своего виртуального двойника в ходе прямой линии, заявил LIFE.ru пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, ответ Путина был импровизацией.

Это был экспромт, — сказал представитель Кремля.

Во время прямой линии Путину включили видео, на котором петербургский студент, сгенерировавший с помощью нейросети свое изображение в образе президента, спросил, правда ли, что у него много двойников. Путин сказал, что это его первый двойник. Президент заявил, что быть похожим на него и говорить его голосом может только он сам, — как, по его словам, шутил некий деятель. О ком речь, Путин не уточнил.

В начале ноября в ходе выступления на марафоне общества «Знание» Песков в очередной раз опроверг слухи о том, что у Путина есть двойник или несколько. По словам пресс-секретаря, есть только один Путин.

Политолог и обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Владимир Корнилов ранее высказал мнение, что после прямой линии теория о существовании предполагаемых двойников Путина станет одной из главных тем в зарубежных СМИ. По мнению эксперта, этот вопрос не будет закрыт даже после честного ответа на него Путина.