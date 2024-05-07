Песков рассказал, будут ли нововведения в инаугурации Путина Песков: принципиально нового в церемонии инаугурации Путина не будет

Фото: kremlin.ru/Александр Казаков/РИА Новости

Принципиальных изменений в церемонии вступления Владимира Путина в должность президента России не будет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире Первого канала. При этом он отметил, что некие «новые нюансы» на мероприятии запланированы.

Принципиально нового нет, потому что это устоявшаяся церемония, но, разумеется, каждый раз определенные нюансы есть, вы их увидите, — ответил Песков.

Ранее в Кремле началась церемония вступления Владимира Путина в должность президента России. В Андреевский зал Большого Кремлевского дворца знаменосцы роты почетного караула Президентского полка внесли государственный флаг России и президентский штандарт.

На церемонию инаугурации в Большой Кремлевский дворец прибыл голливудский актер с российским гражданством Стивен Сигал. Он надел свое традиционное кимоно в стиле айкидо. Кроме того, на мероприятие пришли глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, а также зампредседателя правительства региона Адам Делимханов.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. Путин набрал 87,28% голосов избирателей по итогам выборов. Он в пятый раз займет высший государственный пост страны. Пост главы государства ему предстоит занимать вплоть до 2030 года.