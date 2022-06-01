Песков призвал не доверять словам Зеленского о ненападении Песков: Кремль не верит обещаниям Украины не атаковать российские города с помощью РСЗО

Реактивная система залпового огня M270 / Фото US Army

Москва не верит президенту Украины Владимиру Зеленскому, который заявил, что Киев не собирается атаковать территории РФ в случае получения американских РСЗО с увеличенным радиусом действия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, о неготовности выполнять это обещание свидетельствует то, что ранее Киев не сдержал обещание покончить с конфликтом на юго-востоке Украины, а также не стал выполнять минские договорённости.

Для того чтобы доверять, нужно иметь опыт случаев, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт отсутствует напрочь, — подчеркнул Песков.

Он добавил, что российские ведомства следят за потенциальными рисками и применяют все необходимые меры.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена использовать ракетные системы HIMARS, которые США хотят передать Киеву в рамках военной помощи, для нанесения ударов по России. По его словам, ВСУ не ведут боевых действий на территории России и не собираются её атаковать, поскольку думают только о своей территории.