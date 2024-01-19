Песков рассказал, будет ли Саудовская Аравия вступать в БРИКС Песков: Россия исходит из договоренностей о вступлении Саудовской Аравии в БРИКС

Россия руководствуется договоренностями о членстве Саудовской Аравии в БРИКС и не располагает иными сведениями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать сообщения, что Эр-Рияд еще не принял окончательного решения, передает ТАСС.

Мы исходим из того, что Саудовская Аравия ориентируется на членство в БРИКС. Иной информацией мы пока не располагаем, — сказал Песков.

Также Песков сообщил, что отказ Аргентины от членства в организации вызывает сожаление, однако это суверенное право Буэнос-Айреса. По его словам, сейчас достаточно большая очередь стран, желающих примкнуть к БРИКС, и это значит, что многие государства сочли курс на вступление в политический клуб соответствующим своим национальным интересам.

2 января телеканал Al Ekhbariya сообщил, что Саудовская Аравия начала полноправное членство в БРИКС. Однако впоследствии информация о старте официального присутствия королевства в составе объединения не получила подтверждения.

Сенатор Алексей Пушков ранее высказал мнение, что президент Аргентины Хавьер Милей своим отзывом заявки в БРИКС показал, что страна отказывается от сближения с РФ и КНР и будет ориентироваться на США. По словам парламентария, сейчас Аргентина находится в катастрофическом экономическом положении, при котором сложно добиться каких-либо успехов.