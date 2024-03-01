Песков рассказал, актуален ли проект соглашения с Киевом от марта 2022 года Песков: проект соглашения с Киевом от марта 2022 года неактуален

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Дмитрий Песков

Проект соглашения с Украиной от марта 2022 года неактуален, к настоящему моменту условия претерпели изменения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию издания The Wall Street Journal, авторы которого обнародовали некоторые выдержки этого договора. Он подчеркнул, что Кремль не хотел бы раскрывать содержание того проекта, передает ТАСС.

В марте 2022 года были одни условия, сегодня — другие условия и другой юридический статус тех территорий, которые стали регионами Российской Федерации, — сказал он.

Газета WSJ писала, что договор запрещал Киеву вступать в военные союзы, но разрешал «двигаться в сторону членства в ЕС». В нем говорилось об обязательном нейтральном статусе Украины, которой также запрещалось вооружать свои войска с помощью Запада. В проекте договора закреплялся статус Крыма под российским контролем. В публикации отмечалось, что судьбу восточных регионов предполагалось урегулировать в ходе переговоров между Россией и Украиной, их будущее не было определено в проекте документа.

В январе The Daily Telegraph сообщила, что экс-премьер Британии Борис Джонсон опасался возможного согласия Киева на невыгодное для Запада мирное соглашение с Москвой весной 2022 года. Он также заявил, что внутри НАТО существует «глубокая институциональная вина» за то, что НАТО не поставила Украину на путь членства раньше. По его словам, колебания военного блока по поводу присоединения Киева были фатальной ошибкой.