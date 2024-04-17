Песков раскрыл, заинтересован ли Иран в разрастании конфликта на Востоке Песков: разрастание конфликта не в интересах ни Ирана, ни Израиля

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Кремле не хотели бы говорить о разрастании конфликта на Ближнем Востоке, его эскалация не входит в интересы как Ирана и Израиля, так и любой страны в этом регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что конфликт Ирана и Израиля вряд ли можно назвать косвенным, поскольку в данном случае речь идет об ударе по консульству одной из стран, передает ТАСС.

Мы бы даже не хотели говорить о разрастании конфликта. Это не в интересах ни Израиля, ни Ирана, ни всего региона. Ситуацию, когда уничтожается консульство одной страны, тоже вряд ли можно назвать косвенным конфликтом, — сказал представитель Кремля.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев обратил внимание, что Израиль теряет все больше партнеров и без участия США не сможет создать коалицию для ответных действий против Ирана. Тегеран ведет себя сдержанно и не хочет полномасштабной войны после ответного удара, предположил он.

До этого заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни заявил, что правительство примет ответные меры в течение нескольких секунд в случае атаки со стороны Израиля. По его словам, удар по израильской территории при таком развитии событий будет намного сильнее, чем предыдущий.