Песков раскрыл, за каким процессом в Европе внимательно наблюдает Кремль Песков: Москва внимательно наблюдает за созданием оборонительного союза в Европе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Москва внимательно следит за обсуждениями идеи создания оборонительного союза в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, соответствующий вопрос «то оживляется, то уходит в пассив».

Эти дебаты постоянно то оживляются, то, наоборот, уходят в пассив. Поэтому мы просто внимательно за этим наблюдаем, — сказал представитель Кремля.

По его словам, эта идея не новая для ЕС. Песков отметил, что в Европейском союзе более 10 лет обсуждаются такие вопросы, как самостоятельное измерение политики безопасности и идентичность в плане обеспечения безопасности. До сих пор у европейцев ничего не получалось, добавил представитель Кремля.

Ранее нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен сообщила, что Нидерланды, Германия и Польша подписали декларацию о создании военного коридора для перемещения войск и армейской техники. По ее словам, страны Европы нуждаются в «военном Шенгене» для эффективного перемещения солдат, что сделает Европейский регион сильнее.

Немецкое издание Bild ранее сообщило о подготовке Германии к войне между Россией и НАТО, которая может начаться летом 2025 года. По сценарию бундесвера, эскалация ожидается в феврале 2024-го с началом «активного наступления РФ на Украине».

В свою очередь министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлину необходимо осознать вероятность военного конфликта с Россией. В этой связи, считает он, Германии нужно вооружаться. По словам министра, бригада бундесвера должна быть размещена в странах Балтии.