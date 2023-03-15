Песков раскрыл темы переговоров Путина и Асада Путин и Асад на переговорах в Москве затронут тему сирийско-турецких отношений

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Президент России Владимир Путин обсудит на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом в Москве отношения двух стран и вопросы послевоенного восстановления Арабской Республики, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Главы государств также затронут тему сирийско-турецких отношений, передает ТАСС.

Здесь прежде всего во главе угла двусторонние российско-сирийские отношения, взаимодействие в ходе послевоенного восстановления Сирийской Арабской Республики, продолжение сирийского урегулирования как такового, включая все аспекты, с акцентом на абсолютный приоритет суверенитета и территориальной целостности Сирии, — заявил Песков.

Начало переговоров президентов запланировано после 15:00 мск. Асад прибыл в российскую столицу 14 марта.

Ранее стало известно, что в Казахстане ждут визита Путина, который должен состояться в 2023 году. Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев на переговорах с послом РФ в Астане Алексеем Бородавкиным отметил важность приезда российского коллеги.

6 марта Путин и Токаев провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили транспортный коридор и торгово-экономическое взаимодействие.