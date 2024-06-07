Песков раскрыл тему пленарного заседания ПМЭФ Песков: на пленарном заседании ПМЭФ будет обсуждаться трансформация мира

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет обсуждаться нынешний период трансформации мира, заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, ситуация, в которой сейчас находится весь мир, стала периодом полной трансформации в политике, экономике и международных отношениях.

Он настолько многогранный, настолько сложный, что обсуждать это можно бесконечно долго, — сказал он.

Пленарное заседание ПМЭФ пройдет в пятницу, 7 июня. Президент РФ Владимир Путин традиционно выступает там с речью и затем участвует в дискуссии. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

Оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина вредят только его собственной репутации, отметил ранее Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что глава РФ не собирается отвечать ему тем же.

На сегодняшний день какие-либо предпосылки к переговорам между Россией и Украиной отсутствуют, заявлял Дмитрий Песков. По его словам, каждая новая партия оружия, поставленная Киеву, лишь увеличивает напряжение.