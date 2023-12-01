Песков: Россия продолжит работу в формате ОПЕК+ после вступления Бразилии

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Дмитрий Песков

Россия заинтересована продолжать работу в формате ОПЕК+, в том числе и после вступления в организацию Бразилии, так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал очередную министерскую встречу в рамках ОПЕК+. С января 2024 года Бразилия присоединяется к Хартии сотрудничества ОПЕК+ и становится 24-й страной — участницей объединения. По словам Пескова, ОПЕК+ вносит свою лепту в дело стабилизации энергетических рынков, в поддержание, в создание условий для поддержания цен на главные энергоносители на сбалансированном уровне, передает ТАСС.

Россия будет заинтересована продолжать свою работу в этом формате. Что она и делает, — сказал представитель Кремля.

Сейчас в составе ОПЕК+ значатся 23 государства, в том числе крупнейшие производители нефти в мире — Россия и Саудовская Аравия. По данным бразильского регулятора, добыча нефти в стране в настоящее время превышает 3 млн баррелей в сутки. В июле текущего года генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс отмечал, что он работает над расширением организации.

В начале ноября вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия до конца года будет добровольно сокращать экспорт нефти и нефтепродуктов на 300 тысяч баррелей в сутки. Это поможет усилить меры, предпринимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности нефтяных рынков.