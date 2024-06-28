Песков раскрыл, смотрел ли Путин дебаты Байдена и Трампа Песков: вряд ли Путин завел будильник, чтобы посмотреть дебаты Байдена и Трампа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин вряд ли бы стал заводить будильник, чтобы под утро посмотреть дебаты экс-главы США Дональда Трампа с действующим лидером Джо Байденом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, это не событие, вписывающееся в повестку дня России. У президента есть масса вопросов, которые важнее, передает слова пресс-секретаря РБК.

Я не думаю, что президент России мог бы поставить будильник, проснуться под утро и смотреть дебаты в США. Все-таки это не событие нашей повестки дня. У нас много вопросов, которые действительно важны для нашей страны, актуальны для нас. Это те вопросы, которыми занимается наш президент. Дебаты в США к категории главных вопросов повестки дня не относятся, — заявил Песков.

Вместе с тем пресс-секретарь президента заявил, что прошедшие дебаты являются внутренним делом США. Уполномоченные лица в РФ ознакомятся позднее со всеми заявлениями, которые были сделаны.

Комментируя прошедшие дебаты, Байден заявил, что проделал хорошую работу. При этом своего визави он назвал лжецом. Президент США добавил, что его соперник, по подсчетам New York Times, соврал на дебатах 26 раз. На вопрос о болезни американский лидер заявил, что у него болит горло.