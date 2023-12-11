Песков раскрыл рабочий график Путина на 11 декабря Песков: Путин 11 декабря посетит Архангельск и Северодвинск

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 11 декабря посетит Архангельск и Северодвинск, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подтвердил, что глава государства уже прибыл в Архангельскую область, пишет РИА Новости.

Да. Он там, — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее архангельские СМИ писали, что президент прибыл в Архангельскую область и посетил Севмашпредприятие в Северодвинске. Журналисты сообщали, что после этого Путин оценит строительство Московского проспекта в Архангельске, а также посетит новую местную школу на 1,6 тысячи мест.

Это первая региональная поездка Путина после объявления о его участии в президентских выборах 2024 года. Песков в свою очередь пояснял, что де-факто предвыборная кампания Путина началась, но де-юре ему еще предстоит зарегистрироваться кандидатом.

В начале декабря Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Там он провел встречи с лидерами этих государств. Как подчеркнул Песков, визиты президента России продемонстрировали широкие перспективы для отношений с этими странами. Он отметил, что политическая воля к развитию отношений присутствует со всех сторон.

Представитель Кремля указал, что Саудовская Аравия и ОАЭ являются очень важными партнерами России в арабском мире. Кроме того, эти страны играют значительные роли в стабилизации международных рынков энергоносителей и вообще оказывают огромное влияние на весь регион.