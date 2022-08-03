Песков раскрыл подробности встречи Путина и Шредера Песков: темой встречи Путина и Шредера стал энергетический кризис в Европе

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин встречался с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером во время его визита в Москву. По его словам, которые приводит РИА Новости, предметом их разговора стал энергетический кризис и проблемы с поставками газа.

Бывший канцлер обеспокоен реальным положением дел и энергетическим кризисом, который разгорается в Европе и не радужными перспективами в этой области. Он просил Путина объяснить ситуацию и объяснить видение российской стороны, — пояснил Песков.

Он также уточнил, что в числе обсуждавшихся вопросов была проблема турбины для газопровода «Северный поток», отправленной на капремонт в Канаду и «застрявшей» в Германии. По его словам, Путин объяснил Шредеру, каких именно бумаг не хватает российской стороне для решения проблемы. Песков также отметил, что Кремль располагает полной записью беседы, «если кто-то решится играть содержанием».

Ранее бывший канцлер Германии подтвердил, что в ходе поездки в Москву на прошлой неделе встретился с Владимиром Путиным. По его мнению, Германия и ее правительство несут «особую ответственность» за происходящее. Шредер также отказался извиняться за «тесные контакты» с Кремлем, подчеркнув, что «личное дистанцирование» от Путина не принесет никому пользы, а сам он может быть полезен в переговорах с ним.