Песков раскрыл подробности визита Ким Чен Ына в Россию Песков заявил о возможной встрече Ким Чен Ына с Путиным в формате «один на один»

Фото: kremlin.ru

Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын может встретиться с президентом России Владимиром Путиным один на один в случае необходимости, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, которые приводит РИА Новости, переговоры делегаций двух стран уже запланированы. Предполагается, что они пройдут в ближайшие дни, точная дата остается неизвестной.

[В рамках визита состоятся] переговоры делегаций, и при необходимости встреча один на один, — заявил Песков.

Политолог, профессор факультета социальных наук Алексей Макаркин ранее высказал свои предположения о грядущем визите лидера Северной Кореи. По его мнению, Ким Чен Ын намерен выразить свою поддержку России в условиях проведения специальной военной операции на Украине. Он также напомнил, что КНДР является одной из немногих стран, которые выражают однозначную позицию по данному вопросу, аналогичную российской.

Владимир Путин в настоящее время принимает участие в Восточном экономическом форуме. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее говорил, что в рамках ВЭФ встречи между президентом страны и лидером КНДР не планируется. Предполагается, что они могут встретиться уже после окончания мероприятий.