Песков раскрыл подробности разговора Путина с Пашиняном Песков: Путин с Пашиняном обсудили эскалацию конфликта на границе Армении и Азербайджана

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин этой ночью 13 сентября провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которых стороны обсудили вопрос эскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что в русле прошедшей беседы в данный момент ведется «интенсивная работа на экспертном уровне», сообщает ТАСС. Других подробностей пресс-секретарь приводить не стал.

Ночью сегодня был телефонный разговор с премьер-министром Армении Пашиняном, обсуждалась ситуация на границе армяно-азербайджанской, серьезная эскалация, которая там произошла, — заявил представитель Кремля.

Помимо этого, Песков отметил, что роль России в урегулировании конфликта между двумя республиками «трудно переоценить». По его словам, Путин вкладывает все усилия для того, чтобы снизить градус напряженности вокруг сложившейся обстановки.

Трудно переоценить роль РФ, роль лично Путина. Естественно, президент прикладывает все усилия для того, чтобы способствовать деэскалации напряженности на границе, эти усилия продолжаются, — сказал Песков.

Тем не менее, представитель Кремля решил отказаться от комментариев вокруг ситуации с обращением Еревана в ОДКБ за помощью.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук. В министерстве отметили, что в результате боестолкновения есть потери среди личного состава.