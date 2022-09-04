Песков раскрыл планы Путина после возвращения с ВЭФ Песков: после возвращения с ВЭФ у Путина запланировано совещание по экономике

После возвращения из Владивостока с Восточного экономического форума у президента РФ Владимира Путина запланировано совещание по вопросам экономики. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

После возвращения уже из Владивостока у президента запланировано совещание по экономическим вопросам, — рассказал представитель Кремля.

7 сентября президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Основными темами обсуждения станут мировые процессы и развитие территорий Дальнего Востока.

VII Восточный экономический форум пройдет с 5 по 8 сентября во Владивостоке.

Представители 40 стран подтвердили свое участие в ВЭФ. Форум также посетят представители недружественных стран — Южной Кореи и Японии.