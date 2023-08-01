Песков раскрыл ближайшие планы Путина Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Матвиенко

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

1 августа президент России Владимир Путин встретится с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко и обсудит итоги весенней сессии, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые цитирует ТАСС, разговор на встрече пойдет о проделанной работе и дальнейших планах Совфеда.

Наряду с множеством других встреч у президента сегодня будет Валентина Ивановна Матвиенко, — сказал Песков.

Накануне глава государства провел встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. В ходе общения он подчеркнул, что развитие экономики является базой для решения всех задач, стоящих перед Россией. По его словам, в диалоге с правительством будут всегда найдены приемлемые решения, которые пойдут на благо развития страны.

Ранее Володин сообщил, что за время весенней сессии депутаты приняли 500 законов, из них 136 — социально ориентированные. Парламентарии повысили призывной возраст, интегрировали в Российскую Федерацию новые регионы, установили уголовную ответственность за дискредитацию участников СВО, запретили менять пол. Самые обсуждаемые законы весенней сессии — в обзоре NEWS.ru.