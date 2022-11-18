Песков рассказал об отношениях Москвы с МАГАТЭ после призыва покинуть ЗАЭС Песков заявил, что Россия продолжит общение с МАГАТЭ, несмотря на резолюцию с призывом оставить ЗАЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Москва, вопреки принятой резолюции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), призывающей Россию покинуть Запорожскую АЭС, продолжит общение с организацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В тексте документа также содержится призыв к Москве прекратить действия против ядерных объектов Украины.

Мы продолжим наше общение с МАГАТЭ, — сказал Песков, отвечая на вопрос о дальнейших шагах руководства России в связи с резолюцией агентства.

Запорожская АЭС, которая является крупнейшей в Европе по числу блоков и установленной мощности, расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Она находится под охраной российских военных с марта 2022 года.

По данным AFP, текст резолюции представили Канада и Финляндия. Его одобрили 24 из 35 стран, входящих в совет управляющих, уточнили собеседники агентства. Россия и Китай голосовали против.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что договориться о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС нужно как можно скорее. По его словам, Москва находится в контакте с МАГАТЭ и разделяет озабоченность по этому поводу. Он уточнил, что осуществлять мониторинг за реализацией договорённостей предполагается силами представителей МАГАТЭ, которые находятся на станции с начала сентября.